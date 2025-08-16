16日、台湾台中市の国家漫画博物館で行われた企画展の開幕式で、記念撮影に応じる関係者ら（共同）【台中共同】台湾の国家漫画博物館（台中市）で16日、日本と台湾の漫画の歴史をたどった企画展「台湾の少年と日本の少年」の開幕式が開かれた。10月12日まで。京都国際マンガミュージアム（京都市）との共催で、同博物館初の大型国際交流展という。「漫画の神様」と呼ばれた手塚治虫と、台湾で政治犯として投獄された経験を持つ