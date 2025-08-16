表札やポストに「見慣れない記号」があると、思わず不安になりますよね。ただの落書きか、それとも空き巣が下見をしているサインなのか……。今回は、都市伝説ではない実際の事例をもとに、すぐできる対策を分かりやすくご紹介します。まずは知ることから始めましょう。 「変なマーク」って本当に空き巣のサイン？ 都市伝説ではない理由 一見、空き巣による「マーキング」はデマに思えるかもしれませんが、専