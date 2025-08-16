オランダ1部アヤックスに新加入した日本代表DF板倉滉が、17日の同国1部リーグ第2節ゴーアヘッド・イーグルスでデビューすることが確実となった。クラブ公式サイトでジョン・ハイティンガ監督の15日の記者会見のコメントが掲載され、指揮官は「板倉滉はゴーアヘッド・イーグルス戦でデビューする」と先発を明言した。ドイツ1部ボルシアMGから加入後、前節の開幕戦は労働許可証の取得が間に合わなかったが、既に取得済み。オラ