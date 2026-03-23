アヤックスを率いるオスカル・ガルシア監督が、日本代表DF冨安健洋の状態に言及した。22日、オランダ紙『De Telegraaf』が伝えている。冨安は今月14日に行われたエールディヴィジ第27節のスパルタ・ロッテルダム戦で左サイドバックとしてアヤックス加入後初スタメン出場し、前所属のアーセナル在籍時の2024年5月19日のエヴァートン戦以来、約1年10カ月ぶりの先発出場を果たしていた。そんななか、22日に行われた第28節のフェ