現地３月22日に開催されたエールディビジ第28節で、板倉滉冨安健洋が所属する４位アヤックスが、上田綺世と渡辺剛を擁する２位フェイエノールトと敵地で対戦。１−１で引き分けた。伝統の“デ・クラシケル”で、前節のスパルタ戦でアヤックス加入後初スタメンを飾った冨安が２試合連続の先発出場を果たすと、圧倒的なパフォーマンスを披露。守備ではハジ・ムサら対峙した相手をほぼ完封。攻撃でも積極的にビルドアップに絡ん