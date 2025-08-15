20年越しで蘇る…NIKEの名作「TOTAL 90」オランダ代表の復刻モデル世界のサッカーユニフォームには、時代を超えて語り継がれる“伝説の一着”が存在する。2004年に登場したNIKEの「TOTAL 90」シリーズが、20年のときを経て現代に復刻された。サッカーユニフォーム研究家の「ともさん」は、オランダ代表の復刻版に強い関心を寄せている。「2004年に一世を風靡したNIKEの不朽の名作『TOTAL 90』が現代に復刻した。このオランダ代