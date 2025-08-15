時は昭和20年（1945年）8月15日、昭和天皇が玉音放送によって「大東亜戦争終結の詔書」を発せられ、昭和16年（1941年）12月8日から3年半以上にわたる大東亜戦争（太平洋戦争）が終結しました。これは連合国から発せられた「日本軍への降伏要求の最終宣言（Proclamation Defining Terms for Japanese Surrender）」を、8月14日に大日本帝国が受託。その旨を日本国民へ知らしめたものです。宣言された地名から、俗に「ポツダム宣言」