SBI証券で、ユーザーのログイン端末を認証する「デバイス認証」に必要な専用URLを記載したメールが、ワンタイムパスワードの有効期限内に届かずログインできないとする報告が、2025年8月13日にSNS上で相次いだ。SBI証券は「システム処理上の問題が発生し影響が出ておりました」と説明した。影響があったのは数十分で、現在は復旧しているという。8月9日からデバイス認証の仕様を新方式にSBI証券では、8月9日からセキュリティ強化の