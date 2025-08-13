トヨタ”新”「カローラ」に反響多数！トヨタの北米法人は、2025年7月24日に「カローラハイブリッド」の2026年モデルを公開しました。市場投入は今秋が予定されている同車について、SNSを中心に反響の声が高まっています。トヨタ「カローラ ハイブリッド」2026年モデル・北米仕様車【画像】超カッコイイ！トヨタ”新”「カローラ」を画像で見る！（30枚以上）カローラは1966年の初登場以来、日本の代表的な乗用車として、現