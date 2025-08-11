今夏の移籍市場でジョアン・フェリックスの獲得に成功したアル・ナスルは、バイエルン・ミュンヘンのキングスレイ・コマンの獲得にも近づいているようだ。ドイツ紙『Sport Bild』によればアル・ナスルは既にコマンと接触して年俸2000万ユーロ（約34億4000万円）以上を保証し、移籍について個人合意に達したという。今後バイエルンとのクラブ間交渉がまとまれば正式に移籍となる。最初のオファーとしてアル・ナスルは移籍金3000万ユ