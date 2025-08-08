ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 広陵高校に実名告発で別の事案が発覚か「性被害に遭いました」 広陵高等学校 高校野球 スポーツニュース・トピックス 時事ニュース 週刊女性PRIME 広陵高校に実名告発で別の事案が発覚か「性被害に遭いました」 2025年8月8日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 広陵高校の野球部内での暴力事案が判明した件を週刊女性PRIMEが伝えた 「別の事案」も報告され、SNSで被害生徒の保護者の実名告発もあったという 告発文には「性被害に遭いました」「殺人行為」などの言葉が並んでいるそう 記事を読む おすすめ記事 実名告発「性被害に遭いました」広陵高校に“別の事案”が発覚、隠蔽体質を疑われる後手対応 2025年8月8日 17時0分 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」 2025年8月7日 5時50分 【甲子園】午後10時過ぎるも継続試合にならず ネットは驚きの声「えっ、22時過ぎてやってる？」 2025年8月8日 22時40分 「水着の形に衝撃」氷川きよし、プール黒水着ショットにSNS騒然「ヤバいて、マジで！」「いくつよ」 2025年8月8日 18時38分 YOSHIKI、アニメ劇中曲を“パクり批判”も当事者からの連絡で“手のひら返し”お騒がせぶりに冷めた声 2025年8月8日 20時10分