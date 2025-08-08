東京都内の新型コロナウイルスの感染者数が増えています。8月3日までの1週間は、前週よりも400人以上多く、7週連続で増加しています。なぜ夏に感染者が増えるのか、最前線で治療・研究に当たってきた医師に聞きました。症状の変化や対策も考えます。■去年も…夏にかけて12週連続で増加藤井貴彦キャスター「感染者1866人。これは8月3日までの1週間の、東京都の定点医療機関における新型コロナウイルスの感染者数です。7日に発表さ