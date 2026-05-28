TBSは27日、都内の同局で定例会見を行い、29日放送の「それSnow Manにやらせて下さい」（金曜午後7時）スペシャルに言及した。人気企画「東京それスノコレクション」にあのと鈴木紗理奈（48）がゲスト出演する。2人はテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）内であのが嫌いな芸能人を鈴木と告白したことを発端に、鈴木がSNSで不快感をあらわにし、あのも制作陣への不信感で番組降板を宣言する事態に発展していた。合田