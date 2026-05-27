今年も仙台にスヌーピーたちのグッズがやってくる！2026年5月28日(木)から6月9日(火)まで(最終日は17時閉場)の期間、藤崎本館(宮城県仙台市)7階催事場にて、スヌーピーのグッズが集結するマーケット「スヌーピーフェスティバル」が開催される。【画像】会場で販売する予定のグッズをもっと見る「仙台スヌーピーフェスティバル2026」が5月28日(木)からスタート！■「スヌーピーフェスティバル」とは「スヌーピーフェスティバル」は