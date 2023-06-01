またひとり、５大リーグにサムライ戦士が加わった。鈴木唯人が所属するブンデスリーガのフライブルクは５月27日、ベルギーのシント＝トロイデンからMF山本理仁を獲得したと発表した。契約内容の詳細は明らかにしていない。今季のベルギーリーグで５ゴール・８アシストをマークした24歳は、クラブを通じて次のようにコメントを発表している。「ブンデスリーガは僕の大きな目標でした。もちろんフライブルクについて鈴木唯人選