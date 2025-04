lynch.が、20周年を記念したリテイクアルバム『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』から、リードトラック「GOD ONLY KNOWS」のミュージックビデオを公開した。◆lynch. MV「GOD ONLY KNOWS」は“神のみぞ知る”という意味合いの通り、誰にも止められない本能が弾ける激しいロックチューンだという。ミュージックビデオは黒を基調とした現実離れした空間を舞台に、超常的な存在を体現するかのような世界観を醸し出す、まさに