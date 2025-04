『ルパン三世』シリーズの完全新作となる劇場版が、『LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族』のタイトルで6月27日に公開されることが決定。主題歌はB'zが担当することも発表された。 参考:『ルパン三世』約30年ぶりの2D劇場版アニメーション、2025年公開決定監督は小池健 本作は、『ルパン三世 DEAD OR ALIVE』以来約30年ぶりとなる2D劇場版アニメーション。『LUPIN THE IIIRD 次元大介の墓標』『LU