コンバースが人気キャラクター「ちいかわ」とコラボしたシューズ全3型を2月26日に発売。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、各キャラクターのイメージカラーを落とし込んだ「ALL STAR CL HI ／ CHIIKAWA」（9900円、以下、税込み）、漫画の中で描かれている「食」にまつわるコマを集めて作成したオリジナルデザイン「ALL STAR CM HI ／ CHIIKAWA」（1万3200円）、自由に付け替えできるぬいぐるみを取り付けた「ALL STAR MC