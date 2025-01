by JAMA Cardiologym 2024, Marmagkiolis et al.ミカンやニンジンを食べ過ぎると肌が黄色くなってしまうという話を聞いたことがある人は多いはず。チーズやバターを大量に食べて過ごしていたところ、血管から脂質がにじみ出て体の一部が黄変してしまったアメリカ人男性の症例が報告されました。Yellowish Nodules on a Man Consuming a Carnivore Diet | Lifestyle Behaviors | JAMA Cardiology | JAMA Networkhttps://jamanetwork