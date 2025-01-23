by JAMA Cardiologym 2024, Marmagkiolis et al.¥ß¥«¥ó¤ä¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ò¿©¤Ù²á¤®¤ë¤ÈÈ©¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¥Á¡¼¥º¤ä¥Ð¥¿¡¼¤òÂçÎÌ¤Ë¿©¤Ù¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢·ì´É¤«¤é»é¼Á¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ÆÂÎ¤Î°ìÉô¤¬²«ÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÃËÀ­¤Î¾ÉÎã¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Yellowish Nodules on a Man Consuming a Carnivore Diet | Lifestyle Behaviors | JAMA Cardiology | JAMA Networkhttps://jamanetwork