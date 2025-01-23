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Yellowish Nodules on a Man Consuming a Carnivore Diet | Lifestyle Behaviors | JAMA Cardiology | JAMA Network
Florida man eats diet of butter, cheese, beef; cholesterol oozes from his body - Ars Technica
https://arstechnica.com/health/2025/01/florida-man-eats-diet-of-butter-cheese-beef-cholesterol-oozes-from-his-body/
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