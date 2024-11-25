フランクリン川で男性が岩に挟まれた現場＝豪タスマニア州/Tasmania Police（ＣＮＮ）オーストラリアの急流でカヤックを楽しんでいた男性が岩に脚を挟まれて身動きが取れなくなり、長時間にわたる救助活動の末、脚を切断して病院へ搬送されたことがわかった。地元警察が明らかにした。救出されたのは６０代の外国籍の男性。タスマニア州の州都ホバートの病院に搬送されたが重体となっている。警察によれば、男性はフランクリン川で