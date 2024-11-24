◆ 4回まで無失点も痛恨の2被弾…野球日本代表・侍ジャパンの戸郷翔征投手（巨人＝24）が24日、『ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12』の決勝・台湾戦（東京ドーム）に先発登板。4回に先制ソロと右越え3ランを浴び、5回7安打4失点でマウンドを降りた。悪天候にも苦しみ、4回5安打2失点だった18日のドミニカ戦（台湾・天母スタジアム）から中5日での登板。初回は二死から3番チェン・ジェシェンに左中間突破の二塁打を許した