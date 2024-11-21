【グランツーリスモ７：アップデート（1.54）】 11月21日15時 配信予定 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ７」において、アップデート（1.54）を本日11月21日15時より配信する。 今回のアップデートでは