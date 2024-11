PS5 Pro対応！ 「グランツーリスモ７」アップデート（1.54）を本日11月21日15時より配信

【グランツーリスモ7:アップデート(1.54)】11月21日15時 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ7」において、アップデート(1.54)を本日11月21日15時より配信する。

今回のアップデートでは、11月7日に発売されたPlayStation 5 Pro(PS5 Pro)に対応し、レース中のレイトレーシングによって、よりリアルさと没入感が高まったレースを楽しめる。また新規収録車種として、フォード「エスコート RS Cosworth '92」やメルセデス・ベンツ「W 196 R '55」、ポルシェ「911 Turbo S(992)'20」、ポルシェ「ミッション X '23」、スズキ「ジムニー シエラ JC '18」の5台が登場する。

そのほかにも、カフェのエクストラメニューとして「No.42 コレクション フェラーリのスペチアーレ」が追加されるほか、GTオートでは新規ホイールブランドとして「Rotiform」を収録。新たなレースイベントや「スケープス」の特集も登場する。

【「グランツーリスモ7」2024年11月アップデートトレーラー】【1.新規収録車種】

フォード エスコート RS Cosworth '92

メルセデス・ベンツ W 196 R '55

ポルシェ 911 Turbo S(992)'20

ポルシェ ミッション X '23

スズキ ジムニー シエラ JC '18

【2.カフェのエクストラメニューが追加】

No.42 コレクション「フェラーリのスペチアーレ」

【3.GTオート】

新規ホイールブランド「Rotiform」を収録

【4.レースイベントの追加】

「ジムニー・カップ」や「ポルシェカップ」、「レース・オブ・ターボスポーツ」に新たなレースイベントが登場

【5.グランツーリスモ・ソフィーの対応コースが追加】

東京エクスプレスウェイ・東ルート 外回り

トライアルマウンテン・サーキット

【6.スケープスの特集追加】

特集に「コロラド」が追加

