2024年10月の発表通り、Xがブロックに関する仕様の変更の適用を開始したことがわかりました。これにより、Xユーザーは相手にブロックされていても、相手の投稿内容を確認することができるようになります。Blocking on Xhttps://help.x.com/en/using-x/blocking-and-unblocking-accountsX updates block feature, letting blocked users see your public posts | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/11/03/x-updates-block-feat