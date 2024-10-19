NHKは、ジャニーズ事務所の創業者・故ジャニー喜多川氏が築いた“アイドル帝国”の実像に迫るNHKスペシャル「ジャニー喜多川 “アイドル帝国”の実像」を、10月20日21時～22時に総合テレビで放送する。 ジャニー喜多川氏 ジャニーズ事務所の創業者・故ジャニー喜多川氏。日本エンタメ界のカリスマでありながら、長年に渡り、少年たちへの性加害を続けてきた。なぜ誰も彼を止めら