ブレインクリニックでADHDと診断されたという木下優樹菜9月24日、全国に4院展開していた「ブレインクリニック」が突如、同月末での2院閉院を発表したことが波紋を呼んでいる。「ブレインクリニックは、発達障害や精神疾患に特化した自由診療の精神科クリニックです。 “グレーゾーン”と呼ばれる、障害や疾患が見分けにくい患者の検査と治療に力を入れており、脳波を測定する『QEEG検査』や、特殊な刺激コイルを用いて頭の外側か