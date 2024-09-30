パリオリンピックのレスリングで金メダルに輝いた元木咲良選手が、三川町のレスリング教室を訪れました。 【写真を見る】「勝ち方はひとつじゃない」金メダリストの”金言”に参加者は…必殺技も伝授！！パリ五輪レスリング金メダル・元木咲良選手がやってきた！（山形・三川町） 子どもたちにとって夢のような時間となったようです。 （金メダルを触らせる）「ひとり一秒だぞ！時間ないぞ！」 「厚みが合って重みもすごかった