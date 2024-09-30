今年３月、出産したばかりの赤ちゃんの遺体を千葉県の海岸付近の崖から投げ捨てたとして死体遺棄の罪に問われている母親の裁判がきょう始まりました。 【写真を見る】赤ちゃんの遺体を崖から投げ捨て男女が逮捕された事件女は初公判で起訴内容認める弁護側「事実は争わないが責任能力を争う」 母親は「間違っていません」と起訴内容を認めました。 弁護側は、責任能力について争う姿勢を示しています。 死体遺棄の罪に問わ