白鷹町の簡易郵便局で起きた強盗事件からきょうで１週間です。 【写真を見る】山形県白鷹町の郵便局強盗事件から1週間男は現在も逃走中警察は検問などを行い犯人の行方を追う 男は現在も逃走していて、警察が行方を追っています。 松浦亜実記者「事件からきょうで１週間が経ちました。現場では規制線が張られ、捜査が続けられています」 この事件は今月１２日、白鷹町中山の白鷹簡易郵便局で男が女性局長に包丁を向けて