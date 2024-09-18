気象庁が9月18日18時45分に発表した内容です。 【写真を見る】【台風情報】台風14号（プラサン）1時間におよそ40キロの速さで西北西へ今後の進路や勢力を詳しく 18日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    南大東島の南西約140km中心位置    北緯24度50分 (24.8度)東経130度25分 (130.4度)進行方向、速さ    西