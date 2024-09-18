今月14日、小国町の飯豊山荘付近で遭難し行方が分からなくなっていた53歳の男性が、きょう午後発見されました。 【写真を見る】小国町で遭難した東京都の男性を4日ぶりに発見衰弱も命に別状なし（山形） 男性は衰弱しているものの、しっかりと受け答えができる状態だということです。 警察によりますと、きょう午後2時50分ごろ、小国町の住民がドライブ中に飯豊山荘付近で横たわっている男性を発見しました。 住民が話しかけ