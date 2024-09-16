大型の台風第１４号は、１６日１８時にはマリアナ諸島の北緯１５度２０分、東経１４２度３０分にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。 【写真を見る】台風14号18日から19日にかけて沖縄に今後の進路と勢力を詳しく 中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の東側６００キロ以内と西側４４０キロ以内では風速１５メートル以上