歌手のキム・チョンハが、爽やかなサマーソングを発売した。彼女は28日午後6時、各音楽配信サイトを通じてスペシャルデジタルシングル「Algorithm」を発売した。同曲は3月、キム・チョンハの新たな始まりを知らせたシングル「EENIE MEENIE」以来、約5ヶ月ぶりに発売された新曲だ。ハウス基盤のリズムの上に、幻想的かつユニークなシンセサイザーサウンドおよびディストーション・ピアノが際立つポップダンスナンバーで、アルゴリズ