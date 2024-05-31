霜降り明星」の粗品（３１）と「あのちゃん」ことタレント・あのが、一部でウワサされた?交際説?を否定した。２人は３０日夜、粗品のユーチューブチャンネルにそろって登場。「我々、粗品とあのは、実は…」と言いかけ、「言う？」「言いますか？」「言ってください」「こんなん言うん初めてやもん」などとじらした挙句「交際、してません」と言い切った。粗品は「ホンマ言うたら友だちですわ、親友や」、あのは「本当に付き合