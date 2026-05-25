歌手のあの（年齢非公表）が23日に自身のSNSで降板宣言したテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）の次回放送が未定となっている。同枠は「STARTUP！ドリームエンタ」と称され、その中の一部で同番組と「キョコロヒー」がこれまで週替わりで放送されてきており、25日は予定通り「キョコロヒー」が放送される。翌週の6月1日は何が放送されるか発表されていない。同番組を巡っては18日放送回で、あのが「嫌い