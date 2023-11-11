「流石にこれはただごとではない」……実家で自堕落な生活を送った結果、体が動かなくなってしまった20代青年を襲った病とは？在米10年目のアラフォー駐在員US生活＆旅行さんが、自身の体験をまとめた『底辺駐在員がアメリカで学んだギリギリ消耗しない生き方』（KADOKAWA）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）【写真を見る】「1日5食生活」で病気になった底辺駐在員さんのその後仕事のストレスから実家