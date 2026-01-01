私はヨウカ（25歳）、会社員です。半年ほど交際を続けてきたフリーターのサトル（23歳）と、つい最近、私の部屋で一緒に暮らし始めました。サトルは日払いのバイト程度しかしておらず、就職が決まるまで私が養うことになりました。しかしサトルは言葉と行動がまったく一致しません。口では「就活を頑張る」と言いながら、まったく仕事も決まりません。結局はただ自分が楽をするために、私のことを都合よく利用していただけ……。私