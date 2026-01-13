就活や転職の面接で落とされ続ける人にはどんな特徴があるのか。アナウンススクール代表の松下公子さんは「就活支援の現場で、いわゆる『進次郎構文』のような話し方をしている若者をよく見かけるようになった。主張に根拠がないので面接官から評価されないのは当然だが、話している本人は“丁寧な話し方”のつもりでやっているようだ」という――。写真＝iStock.com／Zoey106※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Zoey106■