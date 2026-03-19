俺はノブト（23才）。大学を出てもどこかの企業に就職する気になれず、学生時代から続けているカフェのアルバイトで日々暮らしていた。フリーターの一人暮らしだから生活はカツカツだ。だけどやりたくもない仕事をするよりもマシだと思っていた。そんなある日、俺は「自分でカフェを開く」という夢にたどりついた。「やりたいことができたら応援する」と言ってくれていた彼女のツムギも、喜んで手伝ってくれるはず……！俺の計画