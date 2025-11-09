採用面接での失礼な態度は、時が経っても忘れられない屈辱的な記憶として残ることがある。そんな投稿を寄せたのは、京都府の50代男性（営業／年収500万円）。40年近く前、フリーターをしていた頃のアルバイト面接での出来事を振り返る。「『趣味は？』と聞かれ、『本を読んでいる』と答えました」アルバイトの面接では趣味や特技といった仕事に直接関係のないことを聞かれるものだ。読書趣味だと答えたところまではよかったが…