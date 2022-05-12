岩手県は１２日、一関市の「岩手サファリパーク」で飼育されていたエミュー２羽から高病原性の疑いのある鳥インフルエンザウイルス（Ｈ５型）が検出されたと発表した。県は同日、同園のエミューとダチョウ計１０羽を殺処分し、同園は６月３日までの臨時休園を決めた。 県によると１０日、同園から飼育していたエミューが死んだと報告があり、１１日