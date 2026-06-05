電気通信事業法に基づく届出受理のお知らせ〜当社クラウドサービスに搭載するチャット機能に関する電気通信事業の届出について〜













住友電工情報システム株式会社は、当社が提供するクラウドサービスに搭載するチャット機能について、電気通信事業法に基づく電気通信事業の届出を行い、総務省に受理されましたのでお知らせします。

















本件は、当社クラウドサービスにおけるチャット機能が、インターネット上で電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する形態に該当し得ることを踏まえ、所定の手続きとして届出を実施したものです。【届出の概要】・届出番号 : E-08-05670・届出年月日: 令和8年(2026年)5月13日【対象製品】・楽々WorkflowII Cloud・楽々Document Plus Cloud・楽々ProcurementII Cloud当社は今後も、関係法令を遵守し、安心してご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。以 上■クラウドサービスについて下記のWebサイトよりご確認ください。・楽々WorkflowII CloudのWebサイト・楽々Document Plus CloudのWebサイトhttps://www.sei-info.co.jp/document-plus/document-plus-cloud/?argument=EkZKmXCQ&dmai=NEWS_260605_D・楽々ProcurementII CloudのWebサイトhttps://www.sei-info.co.jp/procurement/?argument=EkZKmXCQ&dmai=NEWS_260605_D■登録商標について・楽々Workflow、楽々Document、楽々Procurementは、住友電気工業株式会社の登録商標です。