JR熱海駅に直結する商業施設「ラスカ熱海」に店舗を構える「黒麦まんじゅう本舗」(伊豆・村の駅 ラスカ熱海店内[運営：株式会社村の駅])では、熱海のパワースポット來宮神社(きのみやじんじゃ)所縁の縁起物“麦こがし(※1)”を使用し、モチモチ・しっとりとした食感がたまらない「黒麦まんじゅう」を販売しております。

熱海の伝統と文化を伝える「黒麦まんじゅう本舗」より、新商品、ぷるんとした食感を楽しめる、コクのある甘さの黒糖わらび餅「くろむぎわらび」を6月12日(金)より発売いたします。

※1：大麦を炒ってから挽いた粉のこと。來宮神社の神様への特別なお供え物で熱海に所縁の深い縁起物とされています。





黒糖わらび餅「くろむぎわらび」





【商品情報】

熱海の縁起物として昔から大切にされてきた「麦こがし」とたっぷりの黒蜜を使用した、懐かしい味わいの黒糖わらび餅。麦こがしの香ばしさが黒糖のコクのある優しい甘さを引き立てます。弾力のあるぷるんとした食感がやみつきに。冷蔵庫で冷やすと、よりおいしくお召し上がりいただけます。

価格：3個入り 735円(税込)／6個入り 1,470円(税込)





くろむぎわらび3個入り／6個入り





【黒麦まんじゅう とは】

熱海の縁起物である「麦こがし」※1と黒蜜をたっぷり使用した生地に、上品な甘さのこし餡を包んで、低温でじっくり丁寧に蒸しあげた熱海の温泉まんじゅう。しっとりもちもちの食感と黒蜜のコクのある甘さ、麦こがしの香ばしさがお口の中に広がります。樹齢2,100年を超える大楠があり日本屈指のパワースポットとされる熱海・來宮神社への奉納菓子です。









価格 ：1個 118円(税込)／6個入り 756円(税込)

12個入り 1,512円(税込)／20個入り 2,484円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分





黒麦まんじゅう とは





大楠／奉納の様子





【「麦こがし」とは】

大麦を炒ってから挽いた粉のこと。來宮神社の神様への特別なお供え物で、夏の例大祭で神様の先導役である猿田彦命が振りまく麦こがしがかかると、災いを祓い、健康長寿のご利益が得られるという言い伝えがあり、熱海に所縁の深い縁起物とされています。





麦こがしについて





【「猿田彦命」とは】

夏の例大祭で神様の先導役である猿田彦命は真っ赤な顔に長い鼻をもつことから、天狗の原型とされています。そこから黒麦まんじゅう本舗の「天狗」のキャラクターが生まれました。





「猿田彦命」とは





【主な販売場所】

伊豆・村の駅 ラスカ熱海店(ラスカ熱海 1階)









【店舗概要】

店舗名 ： 黒麦まんじゅう本舗

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町11-1

ラスカ熱海1階 伊豆・村の駅 ラスカ熱海店内

営業時間： 9：00～19：00

URL ： http://kuromugimanjyu.com/

TEL ： 0557-81-0051









【会社概要】

会社名 ： 株式会社村の駅

所在地 ： 〒411-0815 静岡県三島市安久322-1

代表者 ： 代表取締役 瀬上 恭寛

設立 ： 2008年3月

事業内容： 農産物直売所運営・販売

公式HP ： http://www.muranoeki.com/