【注意喚起】仮想通貨詐欺・SNS投資詐欺・ロマンス詐欺被害の増加を受け、Block Trace Japan（ブロックトレースジャパン）が被害事例・詐欺サイト情報・注意喚起コンテンツを大幅更新

Block Trace Japan株式会社

仮想通貨調査会社BlockTraceJapan株式会社（ブロックトレースジャパン）(https://blocktracejapan.co.jp/)は、仮想通貨詐欺・ロマンス詐欺・SNS投資詐欺・マッチングアプリ投資詐欺などの被害増加を受け、自社ホームページ内コンテンツを大幅アップデートしました。

実際に寄せられた被害相談をもとにした匿名被害事例、詐欺サイト情報、注意喚起コラム記事などを強化し、「出金できない」「投資詐欺かもしれない」と不安を抱える方に向けた情報発信を行っています。

仮想通貨詐欺・SNS投資詐欺の被害が急増

仮想通貨調査会社BlockTraceJapan株式会社（ブロックトレースジャパン）

近年、暗号資産（仮想通貨）を悪用した投資詐欺やSNS投資詐欺、ロマンス詐欺による被害相談が急増しています。

特に、

- SNSやマッチングアプリ経由で親密な関係を築いた後の投資誘導- 仮想通貨投資で高利益をうたう勧誘- 利益が表示されているにもかかわらず出金できないケース- 税金・保証金・解除費用名目での追加請求

といったケースが多く確認されています。

BlockTraceJapan株式会社（ブロックトレースジャパン）にも、

- 仮想通貨を送金してしまった- 出金できない状態が続いている- 税金・保証金・解除費用を要求された- マネーロンダリングやインサイダー取引の疑いにより突然アカウントが凍結された

などの相談が数多く寄せられています。

被害者の中には、「もっと早く同じ被害事例を知っていれば送金しなかった」と話される方も少なくありません。

被害防止・注意喚起を目的にホームページコンテンツを強化

BlockTraceJapan株式会社は、仮想通貨調査会社として日々寄せられる相談内容をもとに、注意喚起コンテンツの強化を行っています。

■ 仮想通貨詐欺 被害事例(https://blocktracejapan.co.jp/case-study/)仮想通貨詐欺・ロマンス詐欺・SNS投資詐欺など、実際の相談をもとにした匿名被害事例を公開しています。「出金できない」「追加送金を求められた」といった相談事例も掲載しています。

実際に寄せられた相談内容をもとに、被害者が特定されないよう匿名化した被害事例を公開しています。

被害に至るまでの経緯や、詐欺師が使用した手口、被害者が感じた違和感などを整理し、同様の被害防止に役立てていただくことを目的としています。

▼ 被害事例一覧

https://blocktracejapan.co.jp/case-study/

※掲載している被害事例は一部です。掲載のないケースでも、仮想通貨詐欺の可能性がある場合は無料でご相談いただけます。

■ 仮想通貨詐欺サイト情報(https://blocktracejapan.co.jp/scam-info/)仮想通貨詐欺の可能性があるサイトや、実際に相談が寄せられた投資サイト情報を掲載しています。利用中のサイトや出金できないトラブルの確認情報としてご活用ください。

実際に相談が寄せられたサイトや、注意が必要と考えられる投資サイト情報を掲載しています。

利用中のサイトや、出金できない状態が続いているサイトの確認情報としてもご活用いただけます。

▼ 詐欺サイト情報一覧

https://blocktracejapan.co.jp/scam-info/

■ 注意喚起コラム記事(https://blocktracejapan.co.jp/column/)仮想通貨詐欺・ロマンス詐欺・SNS投資詐欺など、実際に寄せられた相談内容をもとにした注意喚起コラムを公開しています。

仮想通貨詐欺、投資詐欺、ロマンス詐欺、SNS投資詐欺、出金できないトラブルなどについて、実際の相談傾向をもとにした注意喚起コラムを公開しています。

▼ 注意喚起コラム一覧

https://blocktracejapan.co.jp/column/

「これって詐欺かも」と感じたら早めの確認を

仮想通貨詐欺は、被害に気付くまでに時間がかかるケースも少なくありません。

- 出金できない- アカウントが凍結された- 追加送金を要求されている- 利益が表示されているのに引き出せない- SNSで知り合った相手から投資を勧められている

など、少しでも不安を感じる場合は注意が必要です。

仮想通貨詐欺・出金不可トラブルに関する無料相談

BlockTraceJapan株式会社（ブロックトレースジャパン）では、

仮想通貨詐欺被害や出金不可・凍結トラブルに関する無料相談（秘密厳守）を受け付けています。

- すでに仮想通貨を送金してしまった- 出金できない状態が続いている- 詐欺かどうか判断できない- 自分のケースと似た事例があるか知りたい

事例に似ていなくても、「出金できない」「凍結された」「追加送金を求められた」「投資サイトに違和感がある」など

少しでも不安がある場合は、お気軽に無料相談をご活用ください。

▼ 無料相談窓口

□無料相談依頼フォーム（秘密厳守・24時間受付・即日対応可能）

→ https://blocktracejapan.co.jp/shindan/

□お電話でのご相談はこちら（フリーダイヤル）

→ 0120-319-887

※返金を100％保証するものではありませんが、被害回復の可能性を高める支援に取り組んでいます。

会社名：Block Trace Japan株式会社（ブロックトレースジャパン）

所在地：東京都中央区新川1-7-1 日本橋茅場町オフィス茅場町3F

電話番号：03-4446-4584 / 0120-319-887

代表取締役： 相川 翔

設立：2025年5月

事業内容：

・仮想通貨詐欺被害の追跡調査

・ブロックチェーンフォレンジック調査

・仮想通貨送金先アドレス分析

・海外・国内取引所への情報提供支援

・仮想通貨詐欺に関する注意喚起活動

・被害事例・詐欺サイト情報メディアの運営

公式サイト：https://blocktracejapan.co.jp/