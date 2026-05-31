「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げる株式会社就活ラジオ（本社：富山県富山市、代表取締役：碓井 一平）は、2026年6月28日（日）、富山県富山市の「呉羽青少年自然の家」にて、大学1～3年生を対象とした学生コミュニティ「TGC（Toyama Gakusei Community）」による体験型イベント「交渉サバイバル！ゼロから作るカレー大作戦」を開催いたします。

本イベントは、「将来を考えることを、苦しいものにしたくない」「就活のハードルを下げたい」という想いのもと、富山で活動する現役学生インターンがゼロから企画・運営。ゲーム形式の交流を通じて、学生同士が自然に価値観を共有し、将来や働くことについて前向きに考えるきっかけづくりを目指します。

■開催の背景：なぜ今、このイベントなのか？

近年、就職活動の早期化が進み、大学1～3年生の段階から「早く動かなければならない」という焦りや不安を抱える学生が増えています。実際にメンタル不調を訴え「就活うつ」になる学生も少なくありません。

そこで「大学生活を全力で楽しみながら、自分の価値観や将来について自然に考えられる場をつくりたい」と考え、本イベントを企画しました。

「カレー作り」と「わらしべ長者」を掛け合わせた体験型コンテンツを通じて、学生同士のコミュニケーションを促進し、「就活前」の学生が気軽につながれるコミュニティ形成を目指します。

■ イベントの見どころと仕掛け

当日はチームに分かれ、協力してカレーを作ります。しかし、最初に配られるのは「カセットコンロ」「鍋」「水」、そして「食材1つ」のみ。まともなカレーを完成させるためには、会場内に現れる「謎のヤミ市」へ繰り出さなければなりません。

価値観トークやミニゲーム（ミッション）に挑戦！ ヤミ市の店主と交渉し、ミッションをクリアすることで、より良い食材をゲットできる「わらしべ長者」システムを採用。

自然と深まるコミュニケーション ゲーム中の対話を通じて、お互いの価値観を知り、これから訪れる就職活動や将来について気軽に話し合える仲間が見つかります。

■イベント概要

名称：TGC「交渉サバイバル！ゼロから作るカレー大作戦」 開催日：2026年6月28日11時～14時 会場：呉羽青少年自然の家（富山県富山市西金屋字長尾8194） 参加対象者：大学1～3年生 主催：株式会社就活ラジオ

■株式会社就活ラジオ

「働くその先に喜びを感じられる社会を作る」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。2022年1月に富山県で創業。地方における若者の流出と企業の採用における課題解決に乗り出す。2025年3月にAIを活用し企業と学生の価値観や適性に基づいてマッチングを自動最適化するサービス「AI タレンティー」をリリース。従来の就職活動での基準になっていた「知名度」や「条件」による企業選びの文化を変え、学生の「内定」をゴールにするのではなく、入社後の定着と活躍を目指す。その他、地方大学との連携、行政のプロポーザル事業も実施。

商号：株式会社就活ラジオ 代表：碓井一平 所在地：富山県富山市上飯野20-6 設立：2022年1月11日 資本金：3,500万円（資本準備金含む） HP：https://www.shukatsuradio.com/