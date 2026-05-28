ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンは、５月２９日（金）に「肉の日限定セール」を開催します。 「肉の日限定セール」は、毎月２９日に実施しているイベントで、今月は全国各地のブランド牛や豚、鶏を中心に約530商品を取り揃え、通常価格よりもお得な“この日限り”の特別価格で販売します。 今回は、大容量でお得な「山形牛切り落とし」や、きめ細かいサシと甘みのある赤身を味わえる「黒田庄和牛サーロインステーキ」のほか、ハンバーグやウインナー、肉まんなどの加工品も多数用意しています。 日々の食卓はもちろん、贈り物や自分へのご褒美としても「肉の日限定セール」でお得に購入いただけます。

ＪＡタウンの「肉の日限定セール」 ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/eniku2003/ 【対象商品（一部抜粋）】 ○【肉の日】黒田庄和牛 サーロインステーキ肉（200g×２枚） ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5401-280505019sale15/ 「黒田庄和牛」は、但馬牛・神戸牛の地域ブランドで、きめ細かいサシと甘みのある赤身が特長です。お好みの焼き加減でお楽しみいただけます。 ○山形牛切り落とし１ｋｇ(500ｇ×２)【冷凍】 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g2404-141kousya-1/ 山形県食肉公社がお届けする総称山形牛のメガ盛り切り落とし。牛丼や炒め物におすすめです。 【ＪＡタウン】 ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。 ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0 【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】 「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。 公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown