Aoba-BBT Global、小中学生向け英語キャンプ「Osaka English Camp 2026 - Speak Up, Step Out!」を開催

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）のグループ会社である株式会社Aoba-BBT Global（以下「Aoba-BBT Global」）は、小学4年生から中学1年生を対象とした宿泊型英語キャンプ「Osaka English Camp 2026 - Speak Up, Step Out!」を、2026年7月21日（火）から24日（金）までの3泊4日で、大阪国際ユースホステル（大阪府高石市・浜寺公園内）にて開催いたします。あわせて、本キャンプの内容を紹介する無料オンライン説明会を、2026年5月20日（水）より開催、個別ご相談も承ります。

お申込みはこちらから：https://forms.gle/xVZ5vTSskgGSFm4v9(https://forms.gle/xVZ5vTSskgGSFm4v9)

■ 開催の背景 ― 「英語は教科じゃない。冒険のパスポートだ。」

グローバル化が進み、AIをはじめとするテクノロジーが言語の壁を低くしつつある今日においても、自分の考えを自分の言葉で伝え、他者と協働する力の重要性はむしろ高まっています。一方で、日本の小中学生の多くは、教室で英語を学ぶ機会はあっても、実際に英語を使って自分を表現し、仲間と何かを成し遂げる経験を持つ機会は限られているのが実情です。

Aoba-BBTグループは、国内最大規模の国際バカロレア（IB）認定校であるアオバジャパン・インターナショナルスクール（A-JIS）、Aoba-Japan Bilingual Preschool（A-JB）などを通じ、幼児から高校生までの国際教育を幅広く展開してまいりました。Aoba-BBT Globalは、こうしたグループの国際教育の知見をもとに、英語初心者から上級者までの小中学生が短期集中で「英語を使う体験」に没頭できる機会として本キャンプを企画しました。

■ プログラムの特長

「Osaka English Camp 2026」は、海風が吹く松林に囲まれた日本最大級のユースホステルを拠点に、ネイティブ講師およびバイリンガルスタッフと寝食を共にしながら、英語で考え・伝え・発表する一連の体験を提供する宿泊型プログラムです。

- 英語レベル別の3チーム編成：最大40名を英語レベル別の3チームに編成し、初心者から上級者まで一人ひとりが安心して挑戦できる環境を整えます。- 4回の英語ワークショップと最終プレゼンテーション：Ice Breaker、Storytelling、Role Play、Discussionなどテーマ別のワークショップを4回実施。最終日には全員が英語でプレゼンテーションを行い、表彰式・修了証授与で締めくくります。- 浜寺公園での自然体験とキャンプファイヤー：施設に隣接する浜寺公園で英語のミッションに挑む「Nature Scavenger Hunt」や、最終夜のキャンプファイヤーなど、教室の外でも英語を使う場面を豊富に用意しています。- 24時間体制の安全管理と保護者へのLINE報告：経験豊富なネイティブ講師と日本人サポートスタッフが24時間体制で常駐。保護者の方には毎日LINEで活動の様子を写真付きでお届けします。アレルギー対応の食事、近隣医療機関との連携体制も整備しています。

■ 4日間のテーマ

- Day 1（7/21 火）Encounter（出会いの日）／羽衣駅集合・現地入り。チーム発表と「Ice Breaker & Team Building」ワークショップ、Welcome Nightで仲間との関係を築きます。- Day 2（7/22 水）Discovery（発見の日）／「Storytelling / Vocabulary Battle / Role Play」のワークショップに加え、浜寺公園でのNature Scavenger Huntを実施。夜はチーム対抗の英語ゲームナイト。- Day 3（7/23 木）Challenge（挑戦の日）／最終プレゼンテーションに向けた原稿づくりとリハーサル。夜は星空の下でのキャンプファイヤーで3日間を振り返ります。- Day 4（7/24 金）Shine（輝きの日）／「FINAL PRESENTATION」を英語で実施。表彰式・修了証授与を経て、羽衣駅にて解散します。

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59894/table/420_1_55841d66ee06f127f89c7f66dbdc22bd.jpg?v=202605190251 ]

■ 無料オンライン説明会（保護者向け）

プログラム内容、安全管理体制、当日のスケジュール、提出書類などについて、Aoba-BBT Globalのスタッフが詳しくご説明いたします。

- 2026年5月20日（水）20:00～- 2026年5月22日（金）12:00～- 2026年5月25日（月）20:00～- 2026年5月28日（木）15:00～

※そのほかの日程での個別ご相談も可能です。

- お申込み：https://forms.gle/xVZ5vTSskgGSFm4v9(https://forms.gle/xVZ5vTSskgGSFm4v9)

▼本キャンプに関するお問い合わせ

株式会社Aoba-BBT Global（大阪イングリッシュキャンプ2026 事務局）

TEL：03-6365-1455 ／ 050-5236-5450

メールアドレス：aoba-bbt-global@bbt757.com