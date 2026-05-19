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東京ミッドタウン日比谷に「STATE OF ESCAPE」が誕生 世界初の直営店が6月6日（土）にオープン
東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町 事業者：三井不動産株式会社）に、オーストラリア発のハンドメイドバッグブランド「STATE OF ESCAPE」の世界初となる直営店が2026年6月6日（土）にオープンします。これまでオンラインストアやポップアップストアを中心に展開してきた同ブランドの世界観を、フルラインナップで体感できるフラッグシップストアです。
STATE OF ESCAPEは、“ユニークかつエッジーで美しいキャリーオールを作る”をコンセプトにオーストラリアで生まれました。軽量で耐久性に優れ、水洗いも可能なネオプレン素材とセーリングロープを組み合わせたデザインが特徴で、近年はリサイクル素材を用いたコレクションなど、サステナブルな取り組みにも注目が集まっています。
店内は、自然光を感じさせるやわらかな光と、天然素材と人工素材のコントラストが織りなす、静かで満たされた空間に。曲線を取り入れたミニマルな設計により、空間全体がゆるやかにつながり、訪れる人をブランドの世界観へと誘います。
また、オープン当日はデザイナーのブリジット・マガウアン氏とデズリー・メイドメント氏が来日し、この特別な機会を祝福。さらに新作コレクションの先行受注会や、お買い上げされた方への特別なノベルティもご用意しておりますので、ブランドの世界観が体感できる特別な空間を、ぜひお楽しみください。
■人気のコレクションより日比谷限定カラーが登場
グランドオープンを記念し、メリディアンコレクションより日比谷店限定カラー〈ヘーゼルナッツ／クリーム〉が登場します。
同コレクションはリサイクルポリエステルを採用し、軽量でありながら高い強度と耐久性を兼ね備え、折り畳みや手洗いにも対応するなど、日常使いしやすい機能性が特長です。今回の限定カラーは、その魅力をより引き立てる特別仕様として、グランドオープンにあわせ店頭にて先行受注を実施いたします。
今回メリディアンコレクションのデュアルトーンをご注文いただいた方に、着心地の良さにこだわったオリジナルTシャツをプレゼントします。また、税込み50,000円以上ご購入の方に、バッグに使用しているセーリングロープの残反をアップサイクルした刺繍キータグをプレゼント。
※いずれも数がなくなり次第終了となりますので予めご了承くださいませ。
https://digitalpr.jp/table_img/1579/135003/135003_web_1.png
【店舗情報】
STATE OF ESCAPE 東京ミッドタウン日比谷店
オープン日：2026年6月6日（土）
所在地：東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 1F
営業時間：11:00〜20:00
東京ミッドタウン日比谷は今後も、上質なライフスタイルを提案するブランドの導入を通じて、訪れる人々に新たな体験価値を提供してまいります。
東京ミッドタウン日比谷について
東京ミッドタウン日比谷は、オフィス、ショップ、レストラン、映画館などの施設が集まった複合施設です。
映画・演劇の街として知られる日比谷エリアの上質な文化や、日比谷公園が隣接する自然豊かな環境を活かし、未来志向の新たな体験や、お客様の感性を刺激する新たな価値の提供を目指しています。
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about
STATE OF ESCAPEは、“ユニークかつエッジーで美しいキャリーオールを作る”をコンセプトにオーストラリアで生まれました。軽量で耐久性に優れ、水洗いも可能なネオプレン素材とセーリングロープを組み合わせたデザインが特徴で、近年はリサイクル素材を用いたコレクションなど、サステナブルな取り組みにも注目が集まっています。
また、オープン当日はデザイナーのブリジット・マガウアン氏とデズリー・メイドメント氏が来日し、この特別な機会を祝福。さらに新作コレクションの先行受注会や、お買い上げされた方への特別なノベルティもご用意しておりますので、ブランドの世界観が体感できる特別な空間を、ぜひお楽しみください。
■人気のコレクションより日比谷限定カラーが登場
グランドオープンを記念し、メリディアンコレクションより日比谷店限定カラー〈ヘーゼルナッツ／クリーム〉が登場します。
同コレクションはリサイクルポリエステルを採用し、軽量でありながら高い強度と耐久性を兼ね備え、折り畳みや手洗いにも対応するなど、日常使いしやすい機能性が特長です。今回の限定カラーは、その魅力をより引き立てる特別仕様として、グランドオープンにあわせ店頭にて先行受注を実施いたします。
今回メリディアンコレクションのデュアルトーンをご注文いただいた方に、着心地の良さにこだわったオリジナルTシャツをプレゼントします。また、税込み50,000円以上ご購入の方に、バッグに使用しているセーリングロープの残反をアップサイクルした刺繍キータグをプレゼント。
※いずれも数がなくなり次第終了となりますので予めご了承くださいませ。
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【店舗情報】
STATE OF ESCAPE 東京ミッドタウン日比谷店
オープン日：2026年6月6日（土）
所在地：東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 1F
営業時間：11:00〜20:00
東京ミッドタウン日比谷は今後も、上質なライフスタイルを提案するブランドの導入を通じて、訪れる人々に新たな体験価値を提供してまいります。
東京ミッドタウン日比谷について
東京ミッドタウン日比谷は、オフィス、ショップ、レストラン、映画館などの施設が集まった複合施設です。
映画・演劇の街として知られる日比谷エリアの上質な文化や、日比谷公園が隣接する自然豊かな環境を活かし、未来志向の新たな体験や、お客様の感性を刺激する新たな価値の提供を目指しています。
https://www.hibiya.tokyo-midtown.com/jp/about