株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、ハローキティのショーと食事が楽しめるシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では、大人気カフェショー HELLO KITTY PIANIST DREAMの夏公演 『Summer Museum』を5月25日（月）から7月31日（金）までの夏季限定で開催いたします。

HELLO KITTY SHOW BOXでは、毎日14時と15時30分からピアニストの夢を叶えたハローキティと四季折々の美しい世界を巡る、カフェ公演「HELLO KITTY PIANIST DREAM」を開催。今回お届けする夏公演では、「われは海の子」、「あめふり」など夏の自然をテーマにした計6曲を、ハローキティの歌とダンスのパフォーマンスを交えてお届け。ショー中盤の参加型ダンスコーナーでは、「HELLO KITTY SHOW BOX」オリジナルのペンライトを持って参加すればより一層楽しめること間違いなし！また、ハローキティの顔を模ったチーズケーキやパンケーキなど、ハローキティをモチーフにした本施設限定のスイーツの提供や、公演終盤にはハローキティと写真撮影ができるグリーティングタイムもあります。 夏の明るい雰囲気を存分に感じていただきながら、かわいいハローキティの世界観をお楽しみください。

■新作カフェ公演HELLO KITTY PIANIST DREAM 『Summer Museum』 概要

公演日時： 5月25日（月）～ 7月31日（金） 営業時間： カフェタイム／14：00～17：00 第1部 14：00～15：30（SHOWTIME／14：30～15：00） 第2部 15：30～17：00（SHOWTIME／16：00～16：30） ※追加料金で、ハローキティをモチーフにした本施設限定スイーツをご注文いただけます 場所： 兵庫県淡路市野島平林177-5 料金： 大人／3,000円～、子供／2,000円～（税込） ※1ドリンク・ショー・グリーティング・ハローキティ アップルハウス入場料金を含む ※プラン内容は変更となる可能性がございます。詳しくは公式HPをご確認ください。 曲目： “われは海の子”や“あめふり”など夏の名曲 計6曲 問合わせ： HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL 0799-70-9022

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